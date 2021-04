Mandagens smittetal: Generelt stabile smittetryk

Stresstest på vaccinationscentre

Mandag er vaccinationskapaciteten blevet testet i de danske regioner, og her er hele 100.000 borgere indkaldt for at modtage et stik.

Det betyder, at op mod 20.000 borgere i Region Syddanmark og 22.000 i Region Midtjylland er med til at foretage en såkaldt stresstest på landets vaccinationscentre.

På landsplan er 7,7 procent af den danske befolkning færdigvaccineret. Det svarer til 449.419 personer, viser tal fra Statens Serum Institut.

I de syd- og sønderjyske kommuner har Fanø førertrøjen på. Øen har vaccineret 10 procent af borgerne. Nedenfor kan du se hvor mange, der er vaccineret i din kommune.