Mens håndbold og gymnastik bløder medlemmer, er der godt gang i "hybridsporten"

Discgolf er en hybridsport. Et mix af allerede eksisterende sportsgrene, her golf og frisbee, som bliver til en ny måde at bevæge sig. Det samme er tilfældet med padel, der er inspireret af både tennis, bordtennis og squash, som også har fået stor medvind på kort tid.



- Folk virker bare mere indstillede på at prøve noget nyt, spændende, eksotisk, nicheagtigt i stedet for bare at gå til badminton. Her tager man jo det bedste fra flere sportsgrene, siger Tommy Nielsen ud fra sine egne erfaringer.

Og det er netop fleksibiliteten og det, at man ikke er bundet op af faste træningstider, der lokker mange, lyder det fra DGI.

- Vi holder af den lidt mere fleksible tilgang. At vi kan cykle sammen, tage ud på discbanen og bare hurtigt komme i gang. Det er bedre end at være bundet så meget af to træninger og en kamp i weekenden, hvis man f.eks. dyrker fodbold. De traditionelle idrætter bløder til de fleksible hybrider, siger Dan Skjerning.