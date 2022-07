Næste folketingsvalg bliver afgørende for Dansk Folkeparti

- Meningsmålinger kan gå op og ned. Det er afgørende hvor mange stemmer, de får ved næste valg, siger han og understreger, at det kan blive en rigtig svær vej tilbage for partiet, hvis det ender under spærregrænsen.



- Hvis de ikke kommer ind, bliver det op ad bakke for partiet at få det vendt. For de mister synlighed, siger han.

Paralleller til 70'erne

Der kan drages paralleller til 70’erne og 80’erne. Dengang var der en stor vækst af nye partier i Folketinget med partier som Dansk Folkepartis forløber Fremskridtspartiet samt Centrum-Demokraterne (CD) og Kristeligt Folkeparti (nu Kristendemokraterne).