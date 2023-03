Næsten hver tredje nye bil i landsdelen er elektrisk

Salget af elbiler går rigtig stærkt. Også i Syd- og Sønderjylland.

Det viser tal for bilsalget i februar 2023, som De Danske Bilimportører netop har offentliggjort.

Tallene fra bilstatistik.dk viser, at hele 437 elbiler blev indregistreret i Syd- og Sønderjylland i februar måned i år. Det er mere end dobbelt så mange som i februar sidste år, hvor tallet hed 204.

Kigger man i stedet på den samlede andel af elbiler i vores område, er der også markant fremgang at spore. For et år siden var antallet af elbiler i Syd- og Sønderjylland 8.837, hvilket nu er steget til 15.385.

De nye tal er et tydeligt tegn på, at det går stærkt for danskerne med at omstille sig til elbiler.

- Det er delvist, fordi at man har valgt at afgiftsfritage dem, men derudover også fordi, at udbuddet af elbiler er blevet meget større, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør hos De Danske Bilimportører, til TV 2.

Auto Logik i Vamdrup modtager og transporterer årligt omkring 400.000 biler.

Her mærker man tydeligt den stigende efterspørgsel på elbiler. Som udgangspunkt er transport af en elbil og en konventionel bil den samme.

- Men fordi en elbil er tungere, så kan vi ikke have lige så mange biler på læsset, så derfor må vi tage en højere pris for at transportere den, siger Kurt Rath, der er administrerende direktør hos Auto Logik.