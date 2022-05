Ny jagtmetode årsag til fald i mårhunde, men bliver ikke brugt på andre invasive arter

Invasiv art i Sydjylland

En af de invasive rovdyr er bisamrotten, der hovedsageligt holder til i Sydjylland, selvom bestanden er meget beskeden.

Den er oprindeligt fra Nordamerika, men blev i starten af 1900-tallet sat ud i Centraleuropa til jagt.

- Den har været i Sydjylland i 20 år uden rigtigt at brede sig, men også uden at blive udryddet. Men når den ikke udbreder sig, så er der også en mulighed for at få den udryddet, siger Mariann Chriél, specialkonsulent i Miljøstyrelsen og ekspert i invasive rovdyr.

- Problemet er, at den opholder sig nogle ret ufremkommelige steder. Vi kan sætte fælder op, når vi får indmeldinger om, at den er set i nogle områder. For ellers er det som at lede efter en nål i en høstak. Men når den ikke breder sig, behøver vi ikke at galopere afsted, siger hun.

Mariann Chriél oplyser, at der snart udkommer en ny og opdateret liste med de invasive arter i Danmark.