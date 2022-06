Om lidt er det sommerferie - i disse tidsrum skal du ikke køre på ferie

Fredag kan der i tidsrummet 14 til 18 være tæt trafik og risiko for mindre kødannelser, mens det samme gør sig gældende søndag i mellem klokken 12 og 16.



- I Vejdirektoratet anbefaler vi, at man så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum, og at man holder sig opdateret om den aktuelle trafiksituation, inden man kører ud i sommerlandet, siger specialkonsulent Helene Cecilie Kærsgaard fra Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.



Tour de France

Ugen efter venter Tour de France hvor særligt søndag er en farlig dag at køre bil i på de syd- og sønderjyske veje. Her finder tredje etape af det store cykelløb nemlig sted.