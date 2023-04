Politiets traktorkontrol udløste flere sigtelser

I otte tilfælde manglede den helt, men det var ikke det eneste, der manglede ved flere af køretøjerne.

Manglende reflekser var nemlig også en genganger ved traktorerne, ligesom problemer med lygter og forkert indstillede sidespejle ved flere tilfælde gav en sigtelse.

- Når traktorer har været i brug på marken, så kan man opleve, at der ryger jord og smuds op på ruder, reflekser og advarselstrekanter. Det kan jo gøre, at man kan forveksle dem med en bil i mørke, og her kan der nemt opstå farlige situationer. Det er et generelt problem, som vi oplever det, og det er derfor, at vi sætte ind over for det, siger Eli Gejsing.