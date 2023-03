Politi advarer: Hold afstand på glatte veje

Flere end ti biler involveret

De mange uheld skete i nordgående retning omkring afkørsel 68 Vojens. Det første ved 22-tiden, hvor fem biler var involveret.

En bil punkterede og endte på tværs af motorvejen, hvor den blev ramt af to bagvedkørende biler. Yderligere to biler ender i rabatten og i autoværnet i forsøget på at forhindre sammenstød.

En lille time senere skete endnu et uheld nogenlunde samme sted, hvor fire biler stødte sammen.

I første omgang lød det, som om der var flere tilskadekomne.

- Men det viste sig alene at være småskader, fortæller vagtchefen

På trods af, at de sønderjyske veje i nat blev saltet godt og grundigt, var der yderligere en del uheld på strækningen. Alle uden personskade.