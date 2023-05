Populært kæledyr er på dødsliste og skal aflives, hvis du finder dem i naturen

- Det er et spørgsmål om, hvor mange arter vi kan holde til at miste, og ofte kender vi ikke til konsekvenserne ved at miste en art, før skaden er sket, og det er for sent at rette op, fortæller han og giver et eksempel med mårhunden, som spiser tudser og salamandre, som i forvejen er hårdt presset i den danske natur og altså risikerer at uddø herhjemme.