Prins Joachim opereret for blodprop i hjernen: Indlagt på fransk hospital

Prins Joachim blev fredag aften ramt af en blodprop i hjernen. Lørdag er han fortsat indlagt på et hospital i Toulouse.

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen står, at Hans Kongelige Højhed Prins Joachim sent i aftes blev indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse, Frankrig. Prinsen blev umiddelbart herefter opereret for en blodprop i hjernen og operationen var vellykket. Hans Kongelige Højheds tilstand er i dag stabil.

Kongehuset skriver desuden, at Prinsesse Marie er sammen med Prins Joachim, samt at Dronning Margrethe ønsker, at familien får ro fra offentligheden under indlæggelsen.

Kongehuset ønsker på nuværende tidspunkt ikke at give yderligere oplysninger.