Rekordtal for passagerer på færgerne

Der er ikke noget som en gratis fornøjelse. Sådan kunne vurderingen i hvert fald lyde, når man tager et kig på det samlede antal af passagerer, der valgte at tage mod tilbuddet om at sejle gratis med færger landet over. For her har gratis været en meget attraktiv pris.

I det syd- og sønderjyske var der lige knap 300.000 gående voksne og børn, der fik fornøjelsen af en gratis tur på bølgen blå om bord på en af

Læs også Gratis færger er en sællert: Biler må vente, imens gående sejles over

færgerne i området. Det er mere end 100.000 flere rejsende end i juli måned i fjor.

Det er især ruten Aarø - Aarøsund, der skiller sig ud hvad angår antallet af gratister på færgen. I juli i fjor var der 14.650 gående passagerer med på turen til Aarø. I 2020 var det tal mere end tredoblet til 47.663. Det er en stigning på over 225 procent og den suveræne topscorer på dén konto.

Over en million på landsplan

Lægger man passagertallene sammen for alle færgeruter, der har deltaget i gratisordningen i juli, runder det millionen. Og det er da også en meget tilfreds transportminister, der har kigget tallene igennem.

- Det har været en overvældende stor succes. Over en million passagerer er gået eller cyklet ombord på vores færger uden beregning. De har oplevet nye dele og egne af Danmark - måske endda for første gang - og de har dermed også støttet et trængt kultur- og erhvervsliv på øerne. Jeg er stolt over, at vi med dette initiativ har gjort det muligt at skabe nye ferieminder for så mange mennesker, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).