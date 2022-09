Så mange penge får din kommune til at ansætte flere pædagoger

Det beløb Esbjerg, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa modtager er inklusiv en tilpasningspulje, som tildeles til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk.

De forventede tilskudsbeløb fra puljerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet opgjort med forbehold for, at midlerne til puljerne fastholdes på finansloven for 2023.