Forsøg i Tønder Kommune kan være løsning på pædagogmangel

- Indtil nu har det egentlig fungeret fint med 30 timer, men jeg kan også mærke, at jeg har brug for flere timer. Både for at jeg er mere sammen med børnene, men også for at jeg får det faglige mere ind over, fortæller hun.

Tre vindere

Ifølge Morten Biel, der er daglig pædagogisk leder på Børnecenter Høllevang, får alle noget positivt ud af den nye ordning.

- De får tid til at fordybe sig i forhold til forberedelse, børnene får flere hænder omkring sig, og jeg får nemmere ved at skrue en vagtplan sammen. Så vi er egentlig tre vindere i det her, siger han.