Pædagog prøvede sit eget job i Tunesien - og særligt én ting var anderledes

Og hvor man i Danmark mere ville tale direkte til det enkelte barn, så foregik kommunikationen i den tunesiske børnehave mere på gruppeniveau.



- Jeg var mere ven med børnene, end pædagogerne dernede var. Børnene i Tunesien var i børnehave for at lære noget, ikke for at lege. Men i Danmark mener vi jo, at leg også kan være læring.

Omvendt fremhæver Rikkie også, at hun havde stor respekt for de tunesiske pædagogers arbejde, der tydeligvist virkede. Det var bare en anden måde at gøre tingene på.

- Det var tydeligt, at der var en pædagogisk tanke bag alt, og det har jeg stor respekt for.

Tydeligt hierarki

I den tunesiske børnehave var der et tydeligt hierarki, hvor der var længere mellem voksen og barn, end Rikkie er vant til.

- Der var ikke så stærk en relation mellem barn og voksen. Det var meget sådan “jeg lærer jer”. Der var ikke den der ægte kontakt og relation.

Og dén forskel blev tydelig ved en særlig episode, som Rikkie husker.

- På et tidspunkt får jeg kontakt til en dreng, som ellers aldrig siger noget eller griner. Og det får jeg ham til bare ved at være i øjenhøjde med ham. Det var de meget overraskede over.