René Jørgensen prøvede sit eget job i Tunesien: - De arbejder, som vi gjorde i 30'erne

- Vi er forkælede i Danmark



Når man spørger René Jørgensen, om han føler sig privilegeret ved at arbejde i Danmark efter besøget i Tunesien, så skal han tænke over det.

- Når man kigger på forholdene i Tunesien, så er vi jo forkælede i Danmark. Men set med vores egne øjne synes jeg ikke, vi er så forkælede. Det er hårdt arbejde, og så lever vi ikke lige så længe, siger René.

Han er blandt andet glad for, at der i Danmark er regler for, hvor meget man som skraldemand må løfte. Det er der ikke i Tunesien.

- De må have brug for et arbejdstilsyn i Tunis, for de har ikke løfteaggregater, som vi har i Danmark. Du skal helt tilbage til 30’ernes Danmark, hvor man gjorde det samme i Danmark, konstaterer René.