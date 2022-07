Shoppingcentre i Syd- og Sønderjylland reagerer på skyderi i Field's

Hos shoppingcentret Borgen i Sønderborg har søndagens skyderi i København ikke isoleret set givet anledning til, at man opdaterer sine interne sikkerhedsprocedurer. Center manager Flemming Enghave er dog i dialog med politiet og fortæller, at man følger de anvisninger, man får derfra.



- Det, der er sket, er tragisk, men giver ikke anledning til, at der beredskabsmæssigt gøres andet hos os, end at politiet holder ekstra øje, som de gør ved alle shoppingcentre i hele landet, siger han og understreger, at man som altid har et beredskab og vagter på stedet.