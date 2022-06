Sønderjyderne er vilde med at prutte om prisen på nettet

Dermed kommer landsdelen genbrugsjægere ind på en andenplads i undersøgelsen efter vestjyderne, hvor 71 procent af de adspurgte har fortalt, at de prutter om prisen.



- Faktisk ligger både vest-, øst- og sønderjyderne i top over dem, der prutter mest om prisen. Og skal vi være lidt generaliserende, så er det måske ikke så overraskende. Jyderne er jo kendt for at være nogle ægte krejlere, udtaler Julie Schoen, der er talsperson for DBA i en pressemeddelelse.

Brugte telefoner

Tal fra Den Blå Avis' genbrugsindeks 2022 viser, at 68 procent af sønderjyderne har handlet brugt det seneste år.

Og når der skal købes brugt og pruttes om prisen hos sønderborgenserne, så er det særligt varer i den dyre ende, der er målet.