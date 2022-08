Søren Gade kan stille op til Folketinget i det syd- og sønderjyske

Inger Støjberg står i dag i spidsen for Danmarksdemokraterne. Men hun har en lang fortid i Venstre. Både som minister, men også som næstformand under Ellemann-Jensen. Deres samarbejde i Venstres ledelse fungerede ikke.

Kulminationen var, da et flertal i Venstres folketingsgruppe stemte for at sende Støjberg for en rigsret. Her blev Støjberg dømt sidste år, hvorefter et flertal af Støjbergs folketingskolleger vurderede hende uværdig til at fortsætte i Folketinget.