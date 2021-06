Spisesteder og barer må fra fredag holde åbent til midnat

Flere gæster velkommen

Samtidig bliver der fra fredag lempet på arealkravet, så restaurationerne kan lukke flere gæster ind.

Og fra 1. juli ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger for serveringssteder, hvor gæsterne hovedsageligt sidder ned.

Natklubber og diskoteker åbner til efteråret

Tidligt torsdag morgen er der også gode nyheder til dem, der savner at komme ud og svinge træbenet på dansegulvet.

Fra 1. september må landets natklubber således genåbne med krav om fremvisning af coronapas. Til gengæld er der ingen krav om at skulle lukke på noget særligt tidspunkt.

Allerede en måned senere - 1. oktober - bliver kravet om fremvisning af coronapas også droppet.

- Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget nu er blevet enige om en plan, der betyder, at alle restriktioner - undtagen i nattelivet samt i forbindelse med visse arrangementer og rejser til og fra Danmark - vil være væk i september.

- Den næste tid skruer vi derfor ned for brugen af mundbind, mens vi omvendt skruer op for åbningstiden for serveringssteder og hæver forsamlingsloftet, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Det er regeringen, der står bag den nye genåbningsaftale sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.