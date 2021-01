Syddanskere har svært ved at slippe kødet og de søde sager

Vi skal spise mindre kød og mere grønt. Og i stedet for at spise 500 gram kød om ugen bør man holde sig til at spise omkring 350 gram.



Det er blandt anbefalingerne i de nye kostråd fra Fødevareministeriet. I Region Syddanmark er det dog et af de kostråd, som flest har svært ved at leve op til.

I en undersøgelse lavet af Epinion for Fødevarestyrelsen svarer 50 procent af de adspurgte syddanskere nemlig, at de har svært ved at skære ned på kødet til fordel for fisk og bælgfrugter.