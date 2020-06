Oscar fra Jelling viste sin tegning til hendes majestæt

En tegning fra hver af kongerigets 98 kommuner er blevet pænt rammet ind og blev i fredags givet til dronningen.

Det er 3. klasserne i folkeskolen, der har tegnet på livet løs, og meningen er, at tegningerne skulle indeholde et vartegn fra hver kommune. Oscar Lomholt fra Jelling var med til at aflevere gaven til majestæten.

00:52 Oscar Lomholt var en af de børn der gav dronningen en gave. Han havde forberedt sig godt inden dagens møde med regenten. Foto: TV 2 Luk video

Herunder kan I se de 14 syddanske kommuner fra Sønderborg i syd til Horsens i nord.

Billund

Rosaline og Maja fra Billund Kommune har tegnet et billede, hvor fuglene har en særlig symbolik. De brune symboliserer for eksempel byens rødder og jysk sindighed, mens rosen i midten symboliserer dronningen. Foto: Keld Navntoft

Esbjerg

Cosmos fra Esbjerg Kommune har lavet en tegning med forskellige lokale vartegn heriblandt Esbjerg Vandtårn og havvindmølleparken. Foto: Keld Navntoft

Fredericia

Alma fra Fredericia Kommune har tegnet dronningen sammen med 'Den tapre Landsoldat'. Foto: Keld Navntoft

Fanø

En 3. klasse fra Fanø Kommune har lavet en tegning med Sønderhos folkedragt og sø-mærke. Foto: Keld Navntoft

Haderslev

Emma fra Haderslev Kommune har tegnet Det Røde Vandtårn. Foto: Keld Navntoft

Hedensted

Dikte og Mohzda fra Hedensted Kommune har tegnet kommunens byvåben. Foto: Keld Navntoft

Horsens

En hel klasse fra Horsens Kommune har lavet en tegning, der repræsenterer dronningens passion for abstrakt kunst og Horsens byvåben, som er fortrykt på papiret, men malet over. Foto: Keld Navntoft

Kolding

Anna-Maja, Lea og William fra Kolding Kommune har tegnet Kolding Rådhus. Foto: Keld Navntoft

Sønderborg

Ida og Malthe fra Sønderborg Kommune har tegnet dronningen ved Dybbøl Mølle. Foto: Keld Navntoft

Varde

Thilde og Frej fra Varde Kommune har tegnet Varde Rådhus og Sct. Jacobi Kirke. Foto: Keld Navntoft

Vejen

Therese fra Vejen Kommune har tegnet skulpturen foran Vejen Kunstmuseum: 'En Trold, der vejrer Kristenkød'. Foto: Keld Navntoft

Vejle

Helene og Oscar fra Vejle Kommune har tegnet dronningen med Jelling-stenen. Foto: Keld Navntoft

Aabenraa

Anna og Lasse fra Aabenraa Kommune har tegnet broderi, ballerina og diadem, som symboliserer dronningen, samt byvåbnet og skulpturen Kongeporten, som står på markedspladsen som vartegn for kommunen. Foto: Keld Navntoft

Tønder

3.b fra Tønder Kommune har tegnet dronningen ved Tøndermarsken. Foto: Keld Navntoft.