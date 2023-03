To chauffører fortæller, hvorfor den nye overenskomst er så vigtig for dem

Vognmænd kalder overenskomst "ekstrem"

Jan Jensens chef, Viggo Esig Andersen, er ikke begejstret for den nye overenskomst.

- Det er voldsomt, og det er en ekstrem høj stigning. Jeg forstår godt, at der er chauffører, der virkelig har brug for pengene. Men vi vil også gerne holde inflationen nede. Der havde vi nok håbet, at det var lidt mere moderat, for det her er jo med til at holde inflationen kørende, siger Viggo Esig Andersen.

Hos DKI Logistics i Horsens er der heller ikke som udgangspunkt begejstring over den nye overenskomst fra ledelsens side.

- Den ligger til den tunge side. Det positive er, at der nu er en overenskomst, så der kan komme arbejdsro. Men det er en voldsom stigning. Vi skal arbejde smartere, siger administrerende direktør, René Møller Klausen.