Uddannelsesgigant sætter fyringsrunde i gang

Det har længe været kendt, at UC SYD skal spare mange millioner kroner, og derfor kunne UC SYD tirsdag meddele, at 13 medarbejdere er varslet opsagt, mens 16 medarbejdere har indgået frivillig fratrædelse.



De cirka 14 millioner kroner, der skal hentes, findes dog ikke alene med denne manøvre.

UC SYD har også valgt at omplacere et mindre antal medarbejder og ladet ledige stillinger forblive ubesat, hvorfor man forventer at sige farvel til 40 til 45 medarbejdere.