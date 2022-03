Venstre-ordfører: - Total amatørisme med "akut" varmehjælp tidligst i august

Hastelov skal bane vejen

En forudsætning for, at pengene kan komme til august og september er, at Folketinget vedtager en hastelov, som ministeren vil fremsætte i starten af april. Det kræver tre fjerdedele flertal i Folketinget.

Troels Lund Poulsen fortæller, at Venstre vil stemme for en hastelov, da partiet ikke vil stå i vejen for udbetalingen, selv om det ikke er en del af aftalen.

Dan Jørgensen siger i samme ombæring, at han vil indkalde partierne bag aftalen til forhandlinger om at udvide varmehjælpen. Og at andre er velkommen, hvis de kan støtte op.

- Det er så det klogeste, ministeren har gjort i lang tid, siger Troels Lund Poulsen.

Skal Venstre med i en aftale skal hjælpen udvides og komme hurtigere, siger han.