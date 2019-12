Vibeke blev sparket ud af kontanthjælp

30-årige Vibeke Fredskilde sorterer varer hos Danfoss i Rødekro. Det har hun gjort siden sommerferien, hvor hun fik tilbudt et vikarjob i virksomheden.

- Jeg elsker mit arbejde. Jeg kan godt lide at være her. Det er rigtig hyggeligt, siger Vibeke Fredskilde.

At stå tidligt op og passe et arbejde kræver dog stadigvæk lidt tilvænning, for det er første gang Vibeke Fredskilde prøver at have et helt almindeligt arbejde.

Fra bistand til bjergrytter

Vibeke Fredskilde deltog i foråret i Aabenraa Kommunes projekt Unge på Toppen, der kombinerer cykeltræning og virksomhedspraktik. Det er et utraditionelt tilbud, der giver unge uden job eller uddannelse en chance for at komme ud af kontanthjælp.

TV SYDs nye serie Fra bistand til bjergrytter følger Vibeke Fredskilde og en række andre unge mennesker fra det øjeblik de siger ja tak til at deltage i cykelprojektet, til det øjeblik det hele kulminerer med en 1600 kilometer cykeltur fra Aabenraa til Alpe d´Huez i Frankrig.

For Vibeke Fredskilde har forløbet været startskuddet til en helt ny tilværelse væk fra den mangeårige kontanthjælp.

- Det har hjulpet meget, at jeg har fået skubbet og nogen har sagt: Nu er det nu, du skal tage dig sammen, fortæller Vibeke Fredskilde.

Fra bistand til bjergrytter Første afsnit i serien Fra bistand til bjergrytter har premiere på søndag klokken 19:30 på TV SYD. Her følger vi en gruppe unge mennesker, der lever på kanten af samfundet. Unge der hverken er i job eller under uddannelse. De unge har sagt ja til at deltage i et utraditionelt projekt kaldet Unge på Toppen i Aabenraa Kommune. Projektet kombinerer cykeltræning og virksomhedspraktik, for at få unge ud af kontanthjælpen. Målet for projektet er klart. På ét år skal 75 procent af de unge ud af kontanthjælpen, men kan man overhovedet få mennesker ud af kontanthjælp ved hjælp af virksomhedspraktik og cykling? Og klarer de alle den ultimative udfordring at cykle 1600 kilometer fra Aabenraa til toppen af det berygtede bjerg Alpe d´Huez i Frankrig? Kan du ikke vente til søndag med at se første afsnit, kan du se snigpremiere lige her og på TV SYDs streaming app TV SYD Play. Se mere

700 færre på kontanthjælp

Det er en målrettet investering på 128 millioner kroner over flere år, der er med til at finansiere Unge på Toppen.

Siden kommunen i 2015 afsatte de første millioner til flere ansatte på jobcentret og flere skræddersyede forløb som for eksempel Unge på Toppen, er udgifterne til kontanthjælp faldet med 20 millioner kroner om året, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 1600 til 900 borgere.

- Vi vil fortsætte med det i de kommende år, for der er ressourcer i alle mennesker, og dem skal vi have frem. Arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft, og her er nogle mennesker, som gerne vil arbejde, men de skal lige have det skub, som de kan få her, fortæller Ejler Schütt, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

Alle skulle have sådan et spark

I alt 22 unge kontanthjælpsmodtagere var med i det seneste forløb af Unge på Toppen. 17 af dem er i dag helt væk fra kontanthjælpen - ligesom Vibeke Fredskilde.

- Det er en dejlig følelse i kroppen, at man kommer hjem fra arbejde og er naturlig træt i stedet for bare at have siddet hjemme hele dagen, siger Vibeke Fredskilde.

For Vibeke Fredskilde venter der endnu et par måneder med vikararbejde, inden hun begynder på en uddannelse indenfor lager og logistik. Med uddannelsen håber hun, at tiden på kontanthjælp er slut.

- Jeg synes, det her projekt har givet mig et spark, som alle på kontanthjælp, skulle have, siger Vibeke Fredskilde.

Vibeke Fredskilde er glad for at have et arbejde at stå op til hver dag. Foto: Ole Møller, TV SYD