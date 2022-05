Voldsomt vejr kan ramme flere steder

Ifølge instituttet skal man være opmærksom i trafikken, da vand kan samle sig på lavtliggende vejbaner og viadukter.

Derfor skal man tilpasse kørselshastigheden til forholdene.

Derudover skriver DMI også, at man skal være opmærksom, hvis man har en kælder, hvor der kan være risiko for, at vand samler sig, ligesom vinduer og døre også bør være lukket.

Foruden den østlige del af Syd- og Sønderjylland kan resten af det østlige Jylland, Fyn og Sjælland også blive ramt af lokale skybrud.