Dansk EU-parlamentsmedlem vil sætte en stopper for krav om tyske p-skiver

Det socialdemokratiske EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose har valgt at stille spørgsmål til EU-Kommissionen på baggrund af TV SYDs artikler om, at danske p-skiver ikke er gyldige i Tyskland.

- For mig virker det som et bureaukratisk monster og et klart eksempel på, at der her er nogle regler, der er helt tåbelige, siger Christel Schaldemose.

Ifølge Christel Schaldemose burde det være muligt at benytte p-skiver på tværs af landegrænserne, hvis bare de er synlige og læsbare. Det kan ikke være meningen, at danskere skal medbringe en autoriseret p-skive fra Tyskland for at undgå en bøde.