Esbjerg Havn låner 856 millioner til udvidelse

Esbjerg Havn får i de kommende år travlt med at udskibe havvind og samtidig har havnen en særlig rolle i forhold til Nato.

Derfor ønsker de at udbygge og udvide samtidig med at sejlrenden uddybes. Og til det får de en ordenligt indsprøjtning af penge på 856 millioner kroner fra Den Europæiske Investeringsbank.

Det er flere årtier siden, at en dansk havn sidst fik støtte.

- Vi er en af verdens største havne for havvindmøller, og vi får mere og mere travlt. Derfor trænger vi til at udvikle havnen for at imødekomme de kommende års travlhed, siger Dennis Jul Pedersen, havnedirektør for Esbjerg Havn.