SSW-kandidat valgt til vicepræsident i den slesvig-holstenske landdag

- Det er en spændende opgave at være med til at forme demokratiet og være med til at repræsentere delstaten med min baggrund i mindretallet, siger Jette Waldinger-Thiering, der også vil bruge rollen som vicepræsident til at gøre opmærksom på mindretallene.



- Jeg vil vise borgerne i Slesvig-Holsten, at vi er en broget og mangfoldig landdag, der også repræsenterer mindretallene, og at vi er der for menneskene i Slesvig-Holsten, siger Jette Waldinger-Thiering til avisen.