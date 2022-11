Sydslesvigsk Forening kæmper for at få foreningslivet endegyldigt ud af coronaskyggen

Debatten under dette års landsmøde i Sydslesvigsk Forening blev som noget nyt afholdt i stil med TV2-programmet Højlunds Forsamlingshus, hvor folk i stedet for at bevæge sig op på talerstolen fik lov at tale i mikrofonen fra deres plads i salen, fortæller formanden.

Undervejs var der også indslag fra forskellige organisationer og foreninger i Sydslesvig, og særligt én gjorde et ekstra indtryk på formanden.

- Flensborg havde en rigtig spændende video med, hvor de opfordrer folk til at komme med deres ideer til projekter, og så vil byen hjælpe med at få det sat i værk, siger Gitte Hougaard-Werner.