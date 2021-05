Travlhed ved grænsen efter ændret rejsevejledning

Da TV SYD søndag besøgte grænsehandlen i Harrislee, var der travlhed ved flere af butikkerne.

Her mødte vi danskere fra blandt andet Silkeborg, Hinnerup og Korsør, der skulle over grænsen for at handle ind.

Hos Fakta i Harrislee har de set frem til, at folk igen kunne handle med god samvittighed, og derfor har de kaldt ekstra folk ind sammenlignet med de seneste måneders lavere bemanding.

- Selvom vi lige ligger på den anden side af grænsen, så er der jo en skæringslinje og det var så grænsen, og det har vi kunnet mærke, men vi kan til gengæld også mærke, at vi har genåbnet i dag, og det glæder os, siger Per Boesen, der er Salgs- og Marketingsdirektør i Fakta.