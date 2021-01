Utroligt fund i Flensborg Fjord

De tre dykkerne var på opgave for Verdensnaturfonden for at fjerne spøgelsesgarn fra fjorden, da de opdagede, hvad de troede var en gammel skrivemaskine.

I første omgang kunne de dog ikke få maskinen op. Den lå i noget garn på omkring 15 meters dybde.

- Vi kom tilbage to uger senere i november og havde i mellemtiden overvejet, om det mon kunne være et enigmakodeapperat, fortæller Florian Huber fra Kiel.

- Det var både en fantastisk og en lidt sjov følelse, for hvordan kunne vi egentligt tro, at nogen ville smide en skrivemaskine i vandet, siger han.

Ligger i et kar

Maskinen er velbevaret, og man kan stadig se enkelte bogstaver på tastaturet. Den befinder sig nu i et kar på konserveringsværkstedet på Gottorp Slot ved Slesvig, hvor den senere skal renoveres og udstilles.

- Det er et svært arbejde, da den både består af træ, jern og plast, fortæller Florian Huber. Han forventer, at arbejdet vil tage et til to år.