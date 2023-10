26-årig nægtede at gøre som sin far i årevis - indtil hun indså sin fejl

Som eksempel forklarer han, at pisken i dag udelukkende bruges til at korrigere hesten. Rytteren må altså ikke piske hesten for at få den til at løbe hurtigere.

- Inden for de seneste seks til syv år har vi foretaget en stærk regulering for at fremme dyrevelfærd og for at fremstå som seriøs sportsgren, og vi er endda lykkedes så godt, at travsport i flere sydeuropæiske lande er begyndt at kigge på os som foregangsland.