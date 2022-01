32-årig anholdt for at have dræbt kvinde med kniv i Løgumkloster

Opdateret med oplysning om den anholdtes alder og relation til offeret, samt information om grundlovsforhør.

En 32-årig mand bliver søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have dræbt en kvinde ved knivstikkeri på et asylcenter i Løgumkloster.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I aftes klokken 19.11 indløber en anmeldelse til politiet om et knivstikkeri på Aaløkke Asylcenter i Løgumkloster i Tønder Kommune. Da patruljen kom frem til asylcenteret, kunne betjentene konstatere, at en kvinde havde fået alvorlige skader. Hun blev kørt til hospitalet, men afgik senere på aftenen ved døden.

Lørdag aften anholder politiet en 32-årig mand, der ifølge politiet har en familiemæssig relation til den dræbte.

Ved grundlovsforhøret, der bliver indledt i Retten i Sønderborg klokken 11.00, vil anklageren bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden.

Fortsætter efterforskningen

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at en formodet gerningsmand er anholdt og nu skal afhøres, ligesom politiet efterforsker sagen og har været tilstede på gerningsstedet det meste af natten.

Vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi havde her til morgen ikke flere oplysninger i sagen.

Politiet skaber tryghed i området

Syd- og Sønderjyllands Politi har haft tryghedsskabende patruljer på asylcentret natten over, og senere i dag kommer politiets mobile politistation til Løgumkloster, hvor alle borgere er velkomne til at komme forbi. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.