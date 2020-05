Danmark sætter prop i tysk smutvej

Forleden var der fem timers ventetid for at komme med biltoget fra Nibøl syd for grænsen til den nordligste tyske vadehavsø, Sild.

Det er den slags situationer som har bidraget til, at mange tyske turister til Sild har fundet en smutvej over grænsen til Danmark og videre til det sydlige Rømø, hvorfra de kører ombord på færgen, der sejler i pendulfart mellem Havneby og Sild.

Det sætter det danske politi nu en coronastopper for.

Ikke anerkendelsesværdigt

Udenlandske statsborgere herunder tyske, som ankommer den danske grænse med ønske om at komme videre med færgen fra Rømø vil blive afvist, hvis de ikke har et anerkendelsesværdigt formål, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

At køre transit igennem Danmark til Tyskland vil på grund af covid-19-restriktionerne ikke være anerkendelsesværdigt.

Derimod vil erhvervsmæssig transport være det, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.