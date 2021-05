Dinosaurer fra Givskud skal vogte grænsen

Kødæderne, tak!

Det stak også af i den anden side af grænselandet. I Flensborg sad Anders Kristensen og bonussønnen Matteo nemlig også og bød. De løb afsted med ikke kun én dinosaur, men hele to.

- Det gik måske også lidt over gevind i går. Det stak lidt af. Vi bød faktisk på alle tre. En familie skal man ikke skille ad, men vi blev også enige om, at de to kødædere var et godt par, fortæller Anders Kristensen.

Han skal bruge de to dinosauere som blikfang ved sin kontorbygning og lagerhal i Padborg.

- De kommer til at peppe Padborg lidt op, som ellers er præget af mange lastbiler. Men det er nu ikke for at starte en Jurassic Park i Padborg - siger jeg nu - men nu må vi se. Det er i hvert fald ikke planen, fortæller en grinende Anders Kristensen.

Parasaurolophusen, der nu er under ejerskab af Jonna Nielsen i Tønder, skal også agere blikfang ved hendes butikken i Tønder. Pladsen den er tiltænkt er i øjeblikket et grusbed, men det skal selvfølgelig laves om.

- Nu er vi nødt til at plante noget grønt. Det er jo en planteædende dinosauer, så dur det ikke med grus. Den kommer også til at kunne spise af vores æbletræ. Det glæder jeg mig til, fortæller Jonna Nielsen.