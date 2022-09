Firedobling af regning: Hotel lukker for at overleve krisen

Turisterne hjælper

Om han er nervøs for kundernes reaktioner? Nej. Faktisk har han allerede nu fået mange gode henvendelser og folk er rede til at hjælpe med at spare på strømmen, påpeger han.

- Før i tiden kunne en gæst godt finde på at forlade sit værelse med radiatoren kørende på højt blus med vinduerne på vid gab. Det gør folk ikke mere. Jeg tror, de føler, at de skal være med til, at vi skal prøve at klare os gennem energikrisen.

Fredag indgik regeringen en bred aftale om vinterhjælp for at afbøde de stigende energiregninger. For private og for firmaer - som landets hoteller.