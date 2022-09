15 milliarder liter varmt vand hældes ud i Lillebælt i stedet for at varme huse op

Her viste udfordringen sig at være, at der ikke er et konstant energiudbytte ved at sætte en varmepumpe på spildevandet. Udbyttet ville være størst om sommeren, hvor behovet for fjernvarme er mindst.

Fjernvarmeselskabet vurderede desuden, at tilbagebetalingstiden var for lang, i forhold til hvad det ville koste at investere i en varmepumpe.