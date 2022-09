Få forklaringen: Hvordan hænger Rusland, isbjørne og hedebølger sammen med de tårnhøje priser på el og gas?

- Mange er hurtige til at give Putin hele skylden for de stigende elpriser, men sandheden er, at hele situationen er påvirket af meget andet, så uden ham ville dele af Europa, såsom Frankrig, stadig have udfordringer med at forsyne elforbrugerne, pointerer Jim Vilsson.

Tyskland trækker i bremsen

Helt uden om krigen i Ukraine er det ikke muligt at komme.

Som straf for Ruslands invasion har Vesten og EU nemlig indført en række sanktioner, og som modsvar har Rusland skruet ned for forsyningen af gas til Europa, hvor det er et vigtigt brændsel i elproduktionen.