Guldhornene vender tilbage til Tønder - og bliver der.

Digtet er skrevet kort tid efter, at guldhornene, de rigtige, var blevet stjålet fra Nationalmuseet. Tyven var en københavnsk guldsmed, der smeltede hornene for at bruge de syv kilo guld til sin egen forretning.



Rejsekongens gave

Siden er der lavet forskellige forsøg på at genskabe hornene. Senest i 1970, hvor rejsekongen Simon Spies bekostede en rekonstruktion.

Rekonstruktion blev forestået af den legendariske rigsantikvar P.V.Glob. og den seneste videnskabelige viden blev lagt til grund.

Blandt andet mente eksperter, at hornene måtte krumme to gange som et rigtigt kohorn. Det havde man jo ikke kunnet se på de tegninger, der lå til grund for tidligere kopier.