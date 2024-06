Han sender summende pakker med posten

Ligger i pakken og summer

Nogle gange får han også tilsendt bier. Det lokale postbud har dog vænnet sig til, at der nogle gange er liv i pakkerne.

- Når posten kommer, så ved han godt, at han kommer med bier, for de summer inde i kassen. Det gør pakkerne jo normalt ikke.

Tonny Tychsen tilføjer, at han plejer at skrive uden på pakkerne, at der er levende dyr i.

For nogle år siden sendte han næsten altid bierne til levering på adressen, men i dag er det normalt, at bierne bliver sendt til udlevering fra et pakkeshop.