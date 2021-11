Historisk oplevelsescenter på vej - få et smugkig her

Et projekt til mange millioner

Den kommende Tønder-borgmester, Jørgen Popp Petersen, fortæller, at projektet har fået både stor politisk så vel som folkelig interesse og opbakning.

Et eksempel herpå er, at hangaren i Soldaterskoven blev sikret en fremtid ved Folketingets finanslovbevilling i 2018, men også at centeret er ved at indgå samarbejdsaftaler med lokale, nationale og internationale aktører.

Tidligere har Jyllands-Postens Fond nemlig støttet projektet med én million kroner til koncept- og forretningsplanudvikling, ligesom kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har valgt at finansiere 75 til 100 millioner kroner til realisering af projektet.