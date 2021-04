Kims sygdom stopper ham ikke - nu er han succesfuld airbrush-maler

Før købet af airbrushen tegnede Kim Davis, men nu er det sjældent, at blyanten bliver samlet op. Tiden går med at øve sig i at sprøjtemale.

Og det er ikke kun Kim Davis selv, der får glæde af malerierne:

- Da jeg havde malet et stykke tid spurgte et vennepar, om jeg kunne male et portræt for dem, siger maleren.

Vennerne syntes så godt om det færdige resultat, at de smed et billede af maleriet på Facebook:

- Så gik jungletrommerne, siger Kim Davis og forklarer, at flere efter det kontakter ham og efterspørger et maleri.

Selvom der er nogen efterspørgsel på airbrush-malerierne, griner han når udsigt til rigdom og berømmelse nævnes:

- Det tror jeg alligevel ikke kommer til at ske.

Lige nu går indtjeningen da også kun til at dække dele af materialer, men vigtigst er nok også, at Kim Davis fritid samtidig bliver dækket ind af bestillinger.