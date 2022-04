Lystfiskere vil have lov til at skyde flere skarver, men bremses af "meningsløs" regel

Han peger på, at reglerne betyder, at foreningen hele tiden skal sørge for en række aftaler med lodsejere og jægere. Det betyder, at der bliver skudt færre - og dermed ikke får skræmt skarven væk.

En klog fugl

Skarven er blevet et tiltagende problem. For fuglen, der ellers holder til ved kysten eller ved søer, har lært, at der er lækre fisk længere oppe i å-systemerne som Brede Å og Varde Å.

- Vi har de skarver, der trækker op fra kysten og snupper en laks eller to, men skarven er en klog fugl, så nu har vi skarver, der bliver i området og dagligt fanger fisk her, fortæller lystfiskerformanden.