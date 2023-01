Mette Frederiksen lover ingen hurtig ændring af grænsekontrollen

Selvom det står i grundlaget for den nye regering, bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, at det skal undersøges om grænsekontrollen kan gøres mere smidig, er der her og nu ingen konkrete tiltag på vej.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, da TV SYD i dag spurgte om, hvad der skal ske med grænsekontrollen.

Sikkerhed og kriminalitet

- Jeg er helt opmærksom på, at der er en udfordring for mange, der rejser på tværs af grænsen i forbindelse med arbejde, familie og handel. Men vi har grænsekontrol på grund af Danmarks sikkerhed og på grund af kriminalitet.

Sådan lyder det fra statsministeren, der dog lover, at den nye regering vil se på, om det kan lade sig gøre, at lave et pendlerspor på et tidspunkt.