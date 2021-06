Noah og Ea malede mel i gammel mølle: Vi er heldige at vi kan købe det i supermarkedet

Det var en lille øjenåbner, da Noah og Ea Damgaard Andersen i dag var på besøg ved Højer Mølle.

I anledning af Dansk Mølledag kunne man komme på besøg i møllen for blandt andet at se, hvordan man malede mel i gamle dage. Det fik søskendeparret fra Hjerting en smagsprøve på, da de prøvede at male med med håndkræft.

- Vi er nok heldige, at det er opfundet, at man bare kan komme ned i supermarkedet og købe det. Det er lidt lettere end at stå sådan her hele dagen, siger Noah Damgaard Andersen på 12 år.

Udover dagens fysiske arbejde med at male mel i hånden blev søskendeparret også klogere på, hvordan møllen fungerer - helt fra hvor kornet kommer i til det færdigmalede mel kommer ud.

- Det har været rigtig spændende, siger de to samstemmigt.

- Så kan man jo se, hvor besværligt det var i forhold til, hvordan det er i dag, siger Noah Damgaard Andersen.