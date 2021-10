Nye navne til Tønder Festival 2022

Navne fra 2020 og 2021

Tønder Festival har indtil videre kun offenliggjort cirka 20 procent af programmet. Derfor oplyser Maria Theessink også, at det er planen at få de kunstnere tilbage til festivalen, som også skulle have spillet i 2020 og 2021, for det er dem, som folk har købt deres billet efter.

Interessen for Tønder Festival har været stor de seneste år. Faktisk så stor, at festivalen i 2018 kunne melde udsolgt af partout-billetter for første gang. Også i 2019 kunne festivalen melde udsolgt.

- Vi ønsker at præsentere høj kvalitet og en god blanding af forskellige genrer. Som det plejer. Vi er glade for at være i gang igen og faktisk tro på, at vi kan have en festival næste år.