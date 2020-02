40 mand knokler for at sikre Vidådiget

Der er tirsdag eftermiddag forhøjet beredskab i forbindelse med, at der er opstået 'skår' på Vidådiget ved Nørresø.

Omkring 40 mand fra politiet, de frivillige brandværn og Brand & Redning Sønderjylland samt Beredskabsstyrelsen er i fuld gang med at udbedre skaderne og følger udviklingen tæt.

- Vi er ved at hejse 'big bags' ned på diget, så vandet slår ind på dem fremfor selve diget, forklarer Per Frandsen, indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland, til TV SYD.

Tønder Kommune beder til at folk ikke færdes i området, så myndighederne får ro til at arbejde.

- Vi ved ikke, hvor længe arbejdet kommer til at vare, men højst sandsynligt til i aften en gang.

Borgere kan følge situationen på Tønder Kommunes hjemmeside og kommunens Facebookside.

For to døgn siden var det Sønderdiget

Det er kun to døgn siden, at beredskabet også måtte rykke ud for at reparere et ådige ved Tønder. Sønderdiget havde slået revner, og her knoklede beredskabet til ud på natten for at lukker 'skårene'.