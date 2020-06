På tre uger har Kenny Peter crowdfundet sig til at udgive en cd på sønderjysk

Tre uger har det taget for Kenny Peter Christiansen at få samlet penge nok ind, til at han kan udgive et album på sønderjysk.

Folk sagde “ej, det kan du altså ikke. Det er for mærkeligt.” Og så lagde jeg ideen på hylden. Kenny Peter Christiansen, sanger

- Det er gået helt vildt hurtigt. Det havde jeg ikke set komme, siger Kenny Peter Christiansen til TV SYD.

Der skulle som minimum 7.000 kroner til at realisere drømmen om at udgive et album med sange på sønderjysk. Det mål blev nået torsdag. Siden er yderligere 400 kroner tikket ind på kontoen, efter at Kenny Peter Christian gav takkekoncert for Æ Synnejysk Forening.

Lagde først ideen på hylde

Der var ellers ikke den store opbakning, da Kenny Peter Christiansen først præsenterede ideen om at lave sange på sønderjysk for tre år siden.

- Folk sagde “ej, det kan du altså ikke. Det er for mærkeligt.” Og så lagde jeg ideen på hylden, siger Kenny Peter Christiansen.

Læs også Anne Katrine fra Nordjylland er forelsket i Sønderborg: Nu vil hun lære 'æ sproch'

Alligevel var der noget ved ideen, som han ikke kunne slippe. Han er født i Haderslev og vokset op i Ballum med to sønderjyske forældre, som aldrig har værnet om dialekten.

Og da han to år senere mødte den sønderjyske sangerinde Rikke Thomsen i en musikbutik, fik ideen ny ild. Rikke Thomsen havde lige udgivet albummet "Omve'n Hjemve", hvor hun sang på sønderjysk, og senere på året modtog den da 28-årige sønderjyske sanger Modersmål-Prisen for sit arbejde.

- Da jeg mødte Rikke, så tænkte jeg bare “ej, for satan. Jeg skulle have gjort det,” siger Kenny Peter Christiansen.

Efter mødet lagde han sin første sønderjyske sang på Facebook. Og derfra væltede det ud med sønderjyske sange af den ellers rock-funderede Ballum-dreng.

- Jeg har altid holdt mig fra dansk, fordi det har ikke tiltalt mig. Men da jeg begynde at skrive på sønderjysk, så var den der bare øjeblikkeligt. Der åbnede sig et helt nyt univers for mig, siger Kenny Peter Christiansen.

"Har do it en cd?"

Siden har han udelukkende sunget og skrevet på sønderjysk. Men når han gav koncert, blev det klart: For at slå rigtig igennem i Sønderjylland, manglede Kenny Peter Christiansen noget.

- Der er enormt mange, der spørger efter en cd, siger Kenny Peter Christiansen.

Læs også Musikers koncertdrøm knust af corona - så udgav hun bare endnu et album

Derfor startede han for tre uger siden en indsamling. Målet var 7.000 kroner som minimum, og det blev nået i torsdags. Siden er flere penge på kontoen kommet til og hver en krone hjælper.

- Jeg har en uge tilbage endnu og jo flere penge, der kommer, jo bedre bliver cd’en, siger Kenny Peter Christiansen.

Lige nu er Sønderjylland dog byttet ud med Canada, hvor han bor sammen med sin kone og deres fælles barn. Han er oprindeligt uddannet idehistoriker, har arbejdet i musikbutik i fem år, men nu er arbejdslivet byttet ud med livet som hjemmegående i Canada, indtil cd'en er klar. Håbet er, at pladen vil hjælpe ham til at kunne leve af det, som han elsker.

- Dialekten kombineret med musik. Det er det eneste, jeg har lyst til, siger Kenny Peter Christiansen.

Albummet forventes at udkomme til efteråret.