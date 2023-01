Per nyder at vise sine dyre modellastbiler frem: - Vi har et fantastisk fællesskab

Gamle mænd med børnelegetøj

Per Andersen arbejder til dagligt som buschauffør, men det er fjernstyrede modellastbiler, der har vundet en helt særlig plads i hans hjerte.

- Jeg har altid sagt, at jeg ikke har haft råd til at blive selvstændig vognmand, så jeg måtte i stedet have min egen lille lastbil, så sådan startede det for efterhånden syv år siden, forklarer han.

Og selvom langt de fleste er søde og spørger interesseret ind, når Per Andersen rejser landet rundt med ligesindede for at udstille sine lastbiler, så er der også enkelte, der ikke forstår hans passion.